Die starken Kursverluste vom Donnerstag haben im Chartbild des DAX schweren Schaden hinterlassen. Umso wichtiger ist es heute, dass der deutsche Aktienmarkt einen Erholungsversuch startet. Allerdings konnte eine charttechnisch entscheidende Marke noch nicht wieder zurückerobert werden. Die Lage ist deshalb immer noch sehr prekär.Der DAX hatte am Donnerstag zeitweise mehr als 500 Zähler verloren, ehe Schnäppchenjäger erste Käufe tätigten und den Markt in die stabile Seitenlage versetzten. Am Ende ...

