Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597) Wien (pta020/31.07.2020/10:35) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG Beteiligungsmeldung 1. Emittent Addiko Bank AG, Wipplingerstraße 34 / 4.OG, 1010 Wien, Österreich 2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person Name: Brandes Investment Partners, L.P. Registrierter Sitz und Staat: San Diego, Vereinigte Staaten 4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt 5. Datum der Schwellenberührung 29.07.2020 6. Gesamtpositionen der meldepfichtigen Person % der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 3,95 0,00 3,95 19.500.000 Schwellenberührung Situation in der 4,26 0,00 4,26 vorherigen Meldung 7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle 7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören ISIN der Absolut direkt (§ 130 Absolut indirekt (§ 133 Direkt in % (§ 130 Indirekt in % (§ 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT000ADDIKO0 0 769.554 0,00 3,95 Summe: 769.554 3,95 7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe: 7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Physisches oder Cash Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Settlement absolut % Summe: 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. Ziffer Name Direkt kontrolliert Direkt gehaltene Stimmrechte Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Total von durch Ziffer in Aktien (%) Instrumente (%) beiden (%) 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: N/A 10. Sonstige Kommentare Brandes ist ein in den USA registrierter Anlageberater und wir melden die Gesamtbestände unserer Kunden, über die wir gemäß den Vereinbarungen mit unseren Anlageberatungskunden stimmberechtigt sind. Brandes besitzt die Aktien nicht. Die Aktien sind direkt im Besitz unserer Anlageberatungskunden. (übersetzt) (Ende) Aussender: Addiko Bank AG Adresse: Wipplingerstraße 34 / 4.OG, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Addiko Investor Relations Team Tel.: +43 (0) 50232 2070 E-Mail: investor.relations@addiko.com Website: www.addiko.com ISIN(s): AT000ADDIKO0 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1596184500968 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 31, 2020 04:35 ET (08:35 GMT)





ADDIKO BANK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de