Zürich (www.anleihencheck.de) - Das Gleichgewicht zwischen positiven und negativen Kräften an den Finanzmärkten und bei der globalen Wirtschaftsentwicklung bleibt vorerst bestehen, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management.Wir sind unverändert im Goldilocks-Umfeld (liquide Geldpolitik, tiefe Inflation und eine - wenn auch relativ schwache - wirtschaftliche Erholung nach dem Schock), so die Experten von Fisch Asset Management. Hinzu komme eine "Wall of Worry" in Form einer realistischen Einschätzung der Lage durch viele Marktteilnehmer und Konsumenten. Historisch habe diese Kombination stets für eine solide Unterstützung der Aktien- und Kreditmärkte gesorgt, wie man sie auch aktuell beobachte. ...

