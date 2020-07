BERLIN (dpa-AFX) - Die Regierungsparteien SPD und CDU/CSU haben im jüngsten ZDF-"Politbarometer" in der Sonntagsfrage leicht an Zustimmung eingebüßt. Die Koalitionäre verloren gegenüber der vorangegangenen Umfrage vor drei Wochen jeweils einen Prozentpunkt in der Wählergunst, wie aus der am Freitag veröffentlichten Umfrage hervorgeht. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union somit auf 38 Prozent der Stimmen, die SPD würde 14 Prozent erhalten. Kleine Zuwächse um je einen Prozentpunkt verzeichneten Linke (8 Prozent) und Grüne (21 Prozent). Unverändert blieben die Zustimmungswerte der AfD (9 Prozent) sowie der FDP (5 Prozent). Damit wäre eine "große" Koalition aus SPD und Union ebenso denkbar wie Schwarz-Grün./bcf/DP/zb

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de