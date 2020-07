Berlin (ots) - WELT knüpft auch im Juli an die starke Performance der letzten Monate an: Das gemeinsam vermarktete Angebot aus WELT Nachrichtensender und seinem Timeshiftsender N24 Doku erzielte im zurückliegenden Monat bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern einen Marktanteil von 1,5 Prozent (Juli 2019: 1,4 Prozent). Beim Gesamtpublikum (ab 3 Jahre) waren es 1,2 Prozent (Juli 2019: 1,1 Prozent). N24 Doku lag bei einem Monatsmarktanteil von 0,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Großen Anteil an diesem Erfolg hat die verlängerte Live-Nachrichten-Strecke. Im Timeslot von 6 bis 13 Uhr (Mo-Fr) stieg der Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern seit dem Beginn der Corona-Krise um durchschnittlich 46 Prozent. Auch die verlängerte Live-Strecke bis in den Abend ist dauerhaft erfolgreich: Von 13 bis 18.30 Uhr (Mo-Fr) wuchsen die Marktanteile des Nachrichtensenders im gleichen Zeitraum sogar um 117 Prozent.Das gestiegene Interesse am aktuellen Geschehen hat die Publikumsstruktur nachhaltig verändert. WELT verzeichnet insbesondere beim weiblichen Publikum Zuwachs. Am deutlichsten zeigt sich das in der verlängerten Nachrichtenstrecke Mo-Fr 13-18.30 Uhr. Dort haben sich die WELT-Marktanteile bei den 14-49-jährigen Frauen fast vervierfacht, so dass ihr Strukturanteil am 14-49-jährigen Publikum nun sogar 47 Prozent beträgt (zuvor lag der Frauenanteil bei 27 Prozent).Zu den meist gesehenen Doku-Programmen im Juli gehörte die Reihe "Lost Places". Sie erzielte am Mittwochabend Marktanteile von bis zu 2,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Neue Folgen aus der vierten Staffel von "Lost Places" zeigt WELT im September.Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV / WeltN24 Marketing & Commercial SalesZeitraum: 01.07.-30.07.2020, Daten z.T. vorläufig gewichtetVergleichszeiträume für Nachrichtenschienen: Jan-Feb 2020 versus März-Juli 2020Pressekontakt:Andreas ThiemannKommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4622andreas.thiemann@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/4667006