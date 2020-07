Neckarsulm (ots) - Ausgezeichnete Qualität zum Lidl-Preis: In der August-Ausgabe der Stiftung Warentest schneiden die Wasser "Saskia Medium 1,5-Liter" aus den Quellen Jessen und Wörth am Rhein mit der Note 1,7 ("gut") ab. Sie gehören mit gerade einmal 18 Cent pro 1,5-Liter zu den günstigsten Produkten im Test und überzeugen vor allem mit einem "Sehr gut" bei den Inhaltsstoffen, der mikrobiologischen Qualität und im Geschmack. Der Nassrasierer "Cien Men Shark" erhält ebenfalls die Bewertung "gut" (Note 2,4). Er liefert ein gründliches Rasurergebnis, ist sanft zur Haut und leicht in der Handhabung. Auch bei diesem Test überzeugt das Lidl-Produkt durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis und zählt mit 0,09 Cent pro Rasur zu den günstigsten Artikeln. Damit unterstreicht Lidl einmal mehr die hohe Qualität der Eigenmarken-Produkte von "Cien" zu Top-Preisen. Sonnenschutzmittel, Deos und weitere Kosmetika schneiden bei Stiftung Warentest und Ökotest seit Jahren regelmäßig mit "sehr gut" und "gut" ab.



