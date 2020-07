Xilinx tritt der Open RAN Policy Coalition bei, um die Entwicklung und den Einsatz von Open-RAN-5G-Technologien zu unterstützen. Die Open RAN Policy Coalition fördert Open RAN als Lösung für mehr Interoperabilität und Sicherheit in einem Multivendor-Ökosystem. Xilinx ist bereits ein Mitglied der O-RAN-Allianz und hat an den 3GPP-Spezifikationen für 5G-Mobilfunknetze mitgewirkt. In der Open RAN Policy Coalition wird Xilinx daran arbeiten, dass 5G- ...

