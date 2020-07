So steht es im Finale des "Aktienturnier presented by Signature AG", Auflösung heute Abend. Palfinger 0.68% Verbund 2.98% . Wie erwähnt kann es sein, dass Verbund-CEO Wolfgang Anzengruber beim Turnier näher hinschaut. Er war ja auch Vorstand bei Palifinger und hat die Chance, dass 2 unserer 3 Wanderpokale bald bei ihm stehen. Den für die längste Phase über dem MA200 (siehe links unten) wird der Verbund noch weit über die Ära Anzengruber hinaus haben, er geht ja in den Ruhestand. Und: Jene 6 Minuten Sonderteil über Anzengrubers Managererfolge und Misserfolge bzw. Ziele im Börsenradio-Interview, die lege ich allen ans Herz: https://www.boersenradio.at/37657-Wolfgang-Anzengruber-Story-Zukunft-Wasserstoff

Den vollständigen Artikel lesen ...