Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -32,63 Prozent, der DAX bei -6,56 Prozent und der Dow Jones bei -7,8 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER. Der ATX ist nun 7 Tage in Folge im Minus und wird den Juli wohl nicht mehr im Plus abschliessen können, es fehlen auf den Juni-Ultimo schon fast 100 Punkte. Und so kommt es, dass alle Shorter, die im Monatverlauf in der FMA-Datenbank neue Nettoshorts eingemeldet haben, wohl im Plus sind. Wir haben das in eine Übersicht gegeben und ganz rechts sieht man, dass die Kurse seither gefallen jeweils gefallen sind. Positiv gesehen: Vielleicht macht man ja die Shorts bald wieder zu.

