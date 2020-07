Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaft der Eurozone schrumpft im zweiten Quartal mit Rekord

Die Wirtschaft in der Eurozone ist im zweiten Quartal wegen der Pandemie und ihrer Folgen in einem historischen Ausmaß eingebrochen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte zwischen April und Juni um 12,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Schnellschätzung berichtete. Das ist der mit Abstand größte Rückgang seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1995. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Minus von 11,3 Prozent vorausgesagt.

Spaniens erleidet im zweiten Quartal historischen BIP-Einbruch

Die spanische Wirtschaft hat im zweiten Quartal einen historischen Einbruch erlitten, weil die zur Eindämmung der Pandemie verhängten Maßnahmen die Wirtschaft schwer belasteten. Die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone schrumpfte um 18,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde INE in einer ersten Schätzung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Minus von 15,0 Prozent vorhergesagt. I

Italiens Wirtschaft schrumpft im zweiten Quartal mit Rekord

Italien hat im zweiten Quartal einen historischen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) verzeichnet. Aufgrund der Pandemie und der strikten Abriegelung, die Anfang März begann, schrumpfte das BIP der drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone um 12,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde Istat in einer ersten Schätzung berichtete. Von Dow Jones Newswires hatten ein Minus von 13,0 Prozent prognostiziert.

Eurozone-Inflation steigt im Juli wider Erwarten

Der Preisauftrieb in der Eurozone hat sich im Juli wider Erwarten verstärkt, wenn auch auf einem sehr niedrigen Niveau. Die jährliche Inflationsrate zog im Juli auf 0,4 Prozent an, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Meldung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 0,2 Prozent vorhergesagt, nachdem die Verbraucherpreise im Juni mit einer Jahresrate von 0,3 Prozent zugelegt hatten.

Scholz gibt EZB grünes Licht bei Anleihekäufen - Bericht

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat dem Bundesverfassungsgericht in einem Brief mitgeteilt, dass das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) verhältnismäßig sei und die Vorgaben der Karlsruher Richter erfülle. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Spiegel. Der Zentralbank sei bei ihren Käufen von Staatsanleihen kein Vorwurf zu machen.

Indien weltweit nun mit den fünftmeisten Corona-Todesfällen

Die Zahl der Corona-Todesopfer in Indien ist auf über 35.000 gestiegen - damit hat das Land laut einer Statistik der Nachrichtenagentur AFP nun weltweit die fünftmeisten Todesfälle. Innerhalb von 24 Stunden seien 779 Menschen an Covid-19 gestorben, teilte das Gesundheitsministerium mit. Die Gesamtzahl der Todesfälle sei damit auf 35.747 gestiegen.

Drei Viertel rechnen mit zweiter Corona-Welle - Politbarometer

Gut drei Viertel der Deutschen befürchten, dass in der nächsten Zeit eine zweite Corona-Welle kommen wird. Das ist das Ergebnis des jüngsten ZDF-Politbarometers. Lediglich 20 Prozent gehen davon aus, dass es nicht dazu kommen soll. Auch überwiegt in der Umfrage erstmals mit 51 Prozent nach 33 Prozent im Juni die Einschätzung, dass die Menschen sich in der Corona-Krise eher unvernünftig verhalten.

Deutsche kauften im ersten Halbjahr 83,5 Tonnen Gold - FAZ

Die Deutschen haben im ersten Halbjahr laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) auffällig viel physisches Gold gekauft: Sie erwarben von Januar bis Juni Barren und Münzen mit einem Gesamtgewicht von 83,5 Tonnen, wie die Zeitung unter Berufung auf den Weltgoldrat berichtete. Das war demnach ein Plus von mehr als 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Wahl zum Regionalparlament in Hongkong wird verschoben

Die Wahl zum Regionalparlament in Hongkong im September wird verschoben. Als Grund gab die pekingtreue Regierungschefin Carrie Lam den Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen an. Der Schritt dürfte auf wütende Proteste der Demokratie-Aktivisten in Hongkong stoßen.

+++ Konjunkturdaten +++

Italien/Verbraucherpreise Juli vorl. -0,1% gg Vm, -0,3% gg Vj

Italien/Verbraucherpreise Juli PROG: unverändert gg Vm, -0,2% gg Vj

Taiwan BIP 2Q -2,28% gg 1Q

