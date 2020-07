Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Palma de Mallorca (pts033/31.07.2020/14:00) - Fabian Siegler, Sachverständiger für Internet-Marketing, stand erneut den radioEXPERTEN im Interview Rede und Antwort. Im aktuellen Interview beantwortet Siegler wichtige Fragen rund um das Thema "Social Selling". Immer mehr Unternehmen greifen auf diese Form des Marketings zurück, so stellen beispielsweise Onlineshops wie Zalando oder About You ihre Mode auf Social-Media-Kanälen online. Mithilfe von Social Selling werden Follower auf die neuen Kollektionen, aber auch auf spezielle Produkte und Angebote aufmerksam. Siegler erklärt im Interview, was Social Selling exakt bedeutet, für wen diese Form des Marketings geeignet ist und worauf bei einer erfolgreichen Social-Selling-Strategie zu achten ist.

Siegler ist langjähriger E-Commerce-Experte, Marketing-Profi und Sachverständiger für Internet-Marketing. Er betreibt seit vielen Jahren erfolgreich Dropshipping mit Geschäftspartnerin Jasmin Hoffmann und betreut Kunden hinsichtlich E-Commerce-Fragen und Online-Marketing. Außerdem bieten Siegler und Hoffmann Workshops für Unternehmer an und verlegen ihr eigenes Magazin. Ihre Expertise - wie auch hier im Interview - stellen sie Kunden, Experten und Partnern zur Verfügung.

Die Redaktion der radioEXPERTEN wählt täglich qualifizierte Experten zu unternehmerischen und gesellschaftlichen Themen aus und interviewt diese zu aktuellen relevanten Fragestellungen. Das Material wird von ausgebildeten Hörfunkjournalisten bearbeitet und unterliegt hohen Qualitätsstandards. Interessierte Radiosender und Medien können anhand von Keywords passende Experten-Interviews suchen und diese für ihre Zwecke frei verwenden.

