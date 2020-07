Die Privateinkommen gingen im Juni in den USA stärker zurück als erwartet - Der PCE-Kernpreisindex fiel auf Jahresbasis auf 0,9% - Das Einkommen der Privatpersonen ging in den USA im Juni auf Monatsbasis um 1,1% zurück, nachdem es im Mai um 4,4% (revidiert von 4,2%) geschrumpft war, berichtete das US Bureau of Economic Analysis am Freitag. Dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...