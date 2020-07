Mainz (ots) -Woche 32/20Samstag, 01.08.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Der Milliardenbetrug des Bernie MadoffFrankreich 20186.20 Die Soros-Verschwörung - Der meistgehasste MilliardärDeutschland 20207.05 Der Milliardencoup - Jagd auf einen Geldwäscher(weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Terra XFreibeuter der MeereSir Francis DrakeDeutschland 201521.40 Terra XFreibeuter der MeerePiraten des KaisersDeutschland 201522.25 Mythen-JägerVeronika und das Schweißtuch JesuGroßbritannien 201423.10 Mythen-JägerDie Suche nach dem Garten EdenGroßbritannien 201323.50 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie zehn PlagenGroßbritannien 20170.35 Mythen-JägerEl Dorado - Die legendäre GoldstadtGroßbritannien 20121.20 Mythen-JägerHimmlers Suche nach AtlantisGroßbritannien 20132.05 Die sieben größten Weltwunder der AntikeDeutschland 20202.50 Terra XKreuzzug in die Hölle - Die TempelritterDeutschland 20043.35 Terra XFreibeuter der MeereDie KorsarenDeutschland 20154.20 Terra XFreibeuter der MeereSir Francis DrakeDeutschland 2015Woche 32/20Sonntag, 02.08.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:5.05 Terra XFreibeuter der MeerePiraten des KaisersDeutschland 2015(weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:7.55 Die vergessenen Vorfahren der MenschheitGroßbritannien 20168.40 Das dunkle Geheimnis der NeandertalerDeutschland 20159.25 ZDF-HistoryAlexander der Große - Der Superstar der AntikeDeutschland 20189.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.55 ZDF-HistoryDie großen Fälscher der GeschichteDeutschland 201610.25 ZDF-HistoryMythos AutobahnDeutschland 2017(weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 ZDF-HistoryFranz Josef Strauß und der MilliardendealDeutschland 201522.25 Geheimnisse des Kalten KriegesWettlauf um die MegabombeDeutschland 201523.10 Geheimnisse des Kalten KriegesWelt am AbgrundDeutschland 201523.55 Geheimnisse des Kalten KriegesSchlachtfeld EuropaDeutschland 20150.40 Geheimnisse des Kalten KriegesDer nukleare OverkillDeutschland 20151.25 ZDF-HistoryFranco - Spaniens ewiger DiktatorDeutschland 20182.05 ZDF-HistoryBerühmte Tote der GeschichteDeutschland 20162.50 ZDF-HistoryDie großen Verlierer der GeschichteDeutschland 20103.35 ZDF-HistoryDie großen Attentate der GeschichteDeutschland 20174.20 ZDF-HistoryDie großen Kriminalfälle der GeschichteDeutschland 2008Woche 32/20Montag, 03.08.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.35 Escobars Vollstrecker - Geständnisse eines KillersFrankreich 20199.20 Unter GangsternDie Narcos-ErbenSpanien 201910.05 Drug WarsGroßbritannien und das KokainGroßbritannien 201910.50 Drug WarsGroßbritanniens junge DealerGroßbritannien 201911.35 ZDFzoomDeutschland im RauschDer verlorene Kampf gegen die DrogenDeutschland 201912.05 Kriminelle KarrierenMargaret McDonald - Sex als GeschäftDeutschland 201612.50 Der Milliardenbetrug des Bernie MadoffFrankreich 201813.35 Die Soros-Verschwörung - Der meistgehasste MilliardärDeutschland 202014.20 Der Milliardencoup - Jagd auf einen Geldwäscher15.05 Das vergessene Amerika - Eine Stadt kämpft ums ÜberlebenUSA 201815.50 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Lehman BrothersSingapur 201616.35 Chinas Marsch nach Westen - Ein Wirtschaftsriese erwachtJapan 201817.20 Mythos GoldEwige SucheDeutschland 201618.05 Mythos GoldSchmutzige GeschäfteDeutschland 2016(weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 ZDFzeitNelson Müllers Essens-CheckWie gut sind Olivenöl, Lachs & Obst to go?Deutschland 201822.25 ZDFzeitNelson Müllers LebensmittelreportWie gut sind Bio-Tomaten, Edel-Rindfleisch & Schokolade?Deutschland 201823.10 ZDFzeitNelson Müllers Nudel-CheckWie gut sind Spaghetti, Tortellini & Co.?Deutschland 201823.55 ZDFzeitLangnese, Schöller & Co.Der große Eis-Test mit Nelson MüllerDeutschland 20170.35 heute journal1.05 Geheime Unterwelten der SSWunderwaffen und VersteckeDeutschland 20191.50 Geheime Unterwelten der SSDas Geheimnis von StechoviceDeutschland 20192.30 Die Geheimprojekte der NazisDeutschland 20173.20 ZDFzeitGeheimnisse des Zweiten WeltkriegsMythos "Alpenfestung"Deutschland 20124.00 ZDFzeitDeutschland von oben - 1945Deutschland 2020 Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4667456