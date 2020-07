FRANKFURT (Dow Jones)--Bechtle will seine Rechtsform von einer AG in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) ändern. Der Aufsichtsrat habe dem entsprechenden Vorschlag des Vorstands am Freitag zugestimmt, teilte der Neckarsulmer IT-Konzern mit, der im MDAX und TecDAX gelistet ist.

Der Vorschlag soll den Aktionären in der nächsten Hauptversammlung am 15. Juni 2021 unterbreitet werden.

Die Gesellschaft plant keine Änderung der bisherigen zweigliedrigen Organstruktur, bestehend aus Vorstand und Aufsichtsrat. Sitz des Unternehmens soll weiterhin Neckarsulm sein.

July 31, 2020 09:10 ET (13:10 GMT)

