Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt Frankfurt am Main (pta035/31.07.2020/16:00) - Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am 8. September 2020 um 12.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Meet & Work Frankfurt GmbH, Am Hauptbahnhof 16, 60329 Frankfurt am Main, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. Tagesordnung 1) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 2) Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den sich aus dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 ergebenden Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2019 von EUR 382.798,85 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. 3) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem einzigen Mitglied des Vorstands für das Ge-schäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. 4) Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Ge-schäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. 5) Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KKM Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH mit Sitz in Mün-chen zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen. Auslage von Unterlagen Die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1, der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 liegen vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Ferax Capital AG, Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main, zur Einsicht der Aktionäre zu den üblichen Geschäftszeiten aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen zugesandt. Anforderungen bitten wir ausschließlich an die folgende Adresse zu richten: Ferax Capital AG Hausener Weg 29 60489 Frankfurt am Main Telefax: 069 788 088 06 88 E-Mail: info@ferax-capital.de Adressen für die Anmeldung und den Nachweis des Anteilsbesitzes, für Anträge, Gegenanträge und Wahlvorschläge Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung zur ordentlichen Hauptversammlung und den Nachweis des Anteilsbesitzes an: Ferax Capital AG Hausener Weg 29 60489 Frankfurt am Main Telefax: 069 788 088 06 88 E-Mail: info@ferax-capital.de Folgende Adresse steht für eventuelle Anträge, Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Verfügung: Ferax Capital AG Hausener Weg 29 60489 Frankfurt am Main Telefax: +49 (0) 69 788 088 06 88 E-Mail: info@ferax-capital.de Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. Weitere freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung anmelden und ihren Anteils-besitz nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse jeweils mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum 1. Sep-tember 2020, 24.00 Uhr, zugehen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes ist durch eine in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz zu erbringen und hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf den 18. August 2020, 00.00 Uhr, zu beziehen. Hinweis zum Datenschutz Die Gesellschaft verarbeitet zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Hauptversammlung perso-nenbezogene Daten ihrer Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter. Darüber hinaus werden die Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter für damit in Zusammenhang stehende Zwecke und zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Pflichten (z.B. Nachweis- oder Aufbewahrungspflichten) verwen-det. In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personen-bezogener Daten unserer Aktionäre sowie etwaiger Aktionärsvertreter übersichtlich an einer Stelle zusammengefasst. Diese Datenschutzhinweise finden Sie auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter dem folgenden Link: https://ferax-capital.de/datenschutzerklaerung/ Anforderungen von Unterlagen gemäß § 125 AktG Unterlagen gemäß § 125 AktG bitten wir, unter folgender Adresse anzufordern: Ferax Capital AG Hausener Weg 29 60489 Frankfurt am Main Telefax: 069 788 088 06 88 E-Mail: info@ferax-capital.de 