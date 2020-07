Die EUR/USD Gebote haben am Freitag kurzzeitig die 1,19 übertroffen - Weitere Kursgewinne peilen nun die kritische Marke von 1,20 an - Der EUR/USD verzeichnete am Ende der Woche neue +2-Jahres-Höchststände, knapp über der Marke von 1,1900, was auf dem Tageschart zu überverkauften Bedingungen des RSI führte. Das Paar scheint sich zu stabilisieren ...

