BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) und die Financial Intelligence Unit (FIU) des Zolls wollen den Wirecard-Skandal in einer gemeinsamen Taskforce aufarbeiten. Einen entsprechenden Spiegel-Bericht bestätigte die Generalzolldirektion gegenüber Dow Jones Newswires. Ziel sei es, "an der Auswertung der vorhandenen geldwäscherechtlichen Hinweise im Fall Wirecard zu arbeiten", erklärte Behördensprecher Jürgen Wamser.

Durch die Taskforce sollen auch andere staatliche Stellen unterstützt und generell "eine reibungslose und unverzügliche Kommunikation sichergestellt werden". Laut Spiegel gehen die Fahnder auch den 72 Verdachtsmeldungen nach, die wegen Geldwäsche gegen Wirecard gerichtet wurden. Die Bafin könne damit erstmals auch selbst die Bilanzen von Wirecard prüfen. Auf Anfrage von Dow Jones Newswires äußerte sich die Bafin dazu jedoch nicht.

Auslöser dafür war laut dem Magazin, dass das insolvente DAX-Unternehmen seine Zusammenarbeit mit der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) aufgekündigt hatte. Diese private Einrichtung überwacht im Auftrag des Staates die Bilanzen kapitalmarktorientierter Unternehmen. Die Trennung Wirecards von der DPR macht nun laut Bilanzkontrollgesetz den Weg frei für die Bafin, was eine Ausnahme darstelle.

Die Bildung dieser Taskforce hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bei seiner Befragung im Finanzausschuss am Mittwoch erstmals gegenüber den Mitgliedern des Finanzausschusses erwähnt, wie das Büro der Grünen-Finanzexpertin Lisa Paus gegenüber Dow Jones News bestätigte. Die Grünen drängen nun auf eine weitere Sondersitzung in der dritten Augustwoche, bei der auch Vertreter des Kanzleramtes befragt werden. Dazu sei bereits am Donnerstag ein Brief an das Sekretariat des Finanzausschusses gegangen, mit den Wunschterminen 19. oder 26. August, hieß es aus Paus' Büro. Auch die FIU des Zolls und weitere Akteure sollen demnach vorgeladen werden. Die FDP drängt jedoch auf einen früheren Termin, möglichst schon in der ersten Augusthälfte.

