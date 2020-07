LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 1600 auf 1800 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Google-Mutterkonzern habe die Erwartungen übertroffen und in der Telefonkonferenz einen optimistischen Ton angestimmt, schrieb Analyst Ross Sandler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Umsatzentwicklung mit der Suchmaschine sei ermutigend für das zweite Halbjahr./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2020 / 02:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2020 / 02:49 / GMT



US02079K3059

