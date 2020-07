Das auf Rohstoffe spezialisierte Fondshaus Craton Capital sieht Edelmetalle und Minenwerte als die Anlage, die eine Schlüsselrolle in einem veränderten Anlageumfeld einnehmen. Zwar reden alle vom Gold, doch investiert sind noch immer wenig. Da sei also noch viel Luft nach oben. Laut UBS investieren beispielsweise globale family offices nur 0,8 Prozent in Gold. So geht Craton Capital von einem mehrjährigen Aufwärtstrend bei Edelmetallen und Minenwerten aus. Dies sollte Anleger aufhorchen lassen. ...

