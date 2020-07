Stuttgart (ots) - Ist das jetzt die zweite Welle - oder doch nicht? Darüber ist in den letzten Tagen viel debattiert worden. Doch Diskussionen über Begriffe helfen in der Sache nicht weiter. Fakt ist, dass die Zahl der Corona-Infizierten zuletzt auch in Deutschland wieder gestiegen ist. Weltweit befinden wir uns ohnehin noch mitten in der ersten Welle. In vielen Regionen nimmt die Zahl der Neuerkrankungen und der mit Corona verbundenen Todesfälle immer noch zu. Im Vergleich dazu ist Deutschland in einer fast schon beneidenswerten Position. Genau deshalb fällt es hierzulande vielen Menschen schwer, das Risiko einer Infektion ernst zu nehmen. Und die Gefahr ist derzeit tatsächlich nicht sehr groß. In der gesamten Bundesrepublik gibt es nur gut 7000 Personen, die aktuell erkrankt sind und andere anstecken könnten.



