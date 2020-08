Kalenderwoche 31 - in der letzten Juli-Woche 2020 kündigt die PREOS Real Estate AG die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 400 Mio. Euro an. Die neue PREOS-Anleihe 2020/25 soll im Wege eines öffentlichen Angebots, eines Umtauschangebotes für die PREOS-Wandelanleihe sowie im Zuge einer Privatplatzierung bei qualifizierten Investoren im Herbst 2020 angeboten werden. Der Zinskupon der neuen fünfjährigen Anleihe soll bei 7,50% p.a. liegen und der Rückzahlungsbetrag zum Laufzeitende 105% des Nennwerts betragen. Die Mehrheitsaktionärin der PREOS, die publity AG, hat der PREOS bereits mitgeteilt, mit den von ihr gehaltenen Wandelteilschuldverschreibungen der PREOS-Wandelanleihe 2019/24 im Volumen von rund 102 Mio. Euro an dem Umtauschangebot teilnehmen zu wollen.

Die FCR Immobilien AG bleibt auch im ersten Halbjahr 2020 auf Erfolgskurs und rechnet mit einem erfolgreicherem Geschäftsjahr 2020. Allen voran der Ausbau des Kernsegments "Handelsimmobilien" sorgt dabei für Wachstum und höhere Profitabilität. Der Immobilienbestand der FCR ist auf 309 Mio. Euro zu Ende Juni 2020 gestiegen. Im ersten Halbjahr 2020 konnte FCR trotz der Corona-Pandemie bereits 10 Objekte erwerben. Derzeit läuft zudem die Privatplatzierung der im März dieses Jahres begebene 4,25%-Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A254TQ9) der FCR Immobilien AG. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die ADO Properties S.A. hat in dieser Woche erfolgreich eine festverzinsliche vorrangige unbesicherte Anleihe im Volumen von 400 Millionen Euro und einem festen Kupon von 3,25% bei institutionellen Anlegern in ganz Europa platziert. Das Orderbuch sei dabei deutlich überzeichnet gewesen, berichtet die Emittentin. Die Mittel aus der Anleiheemission sollen zur Rückzahlung bestehender kurzfristiger Schulden verwendet werden.

