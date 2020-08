Oneplus kehrt mit dem Oneplus Nord zu seinen Ursprüngen zurück: Das Smartphone kostet ab 400 Euro und bietet viel fürs Geld. Man könnte sagen, es ist das iPhone SE der Android-Welt. Seit Jahren legt Oneplus die Preislatte bei seinen Smartphones immer höher an - vor allem mit der Einführung der Pro-Reihe bewegen sich die Geräte in Richtung der 1.000 Euro. Beim Oneplus Nord ändert sich das nun: Mit dem ersten Modell der Nord-Serie besinnt sich der Hersteller seiner Ursprungswerte und bietet viel Smartphone für wenig Geld. Beim neuen Nord hat Oneplus an den überwiegend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...