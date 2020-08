Twitter (TWTR): Schießt die Twitter-Aktie (TWTR) im US-Wahlkampf nach oben? >>> PULLBACK SETUP <<<

Donald Trumps Spielzeug mit steigenden Anwenderzahlen. Long-Einstieg bei Twitter (TWTR) jetzt gleich am Montag? Detailliertes Setup hier von ratgeberGELD.at.

[vc_column_text]Symbol:ISIN:Die Twitter-Aktie verzeichnet in einem recht volatilen Halbjahr ein Plus von rund 11.8 Prozent. Nach dem Pivot-Hoch von letzter Woche sahen wir einen Rücksetzer bis fast zum 20-Tagedurchschnitt. Aktuell sehen wir eine klare Unterstützung sowie einen klaren Widerstand, bei dessen Durchbruch, wir eine weitere Aufwärtsbewegung erwarten.Der Kurznachrichtendienst Twitter trifft mit der Beschränkung auf 140 Zeichen den Nerv unserer schnelllebigen Zeit. Das Unternehmen leidet momentan auch unter gesunkenen Werbeeinnahmen und meldete im 2. Quartal 2020 relativ schlechte Zahlen. Es war aber ein Zuwachs an Anwendern zu verzeichnen. Im kommenden US-Wahlkampf könnte der Dienst sehr intensiv genutzt werden.Kaufsignal: 37.33 USD, Kursziel: 40.26 USD, Stopp Loss: 35.91 USDWir setzen Trigger und Stopp Loss ober- und unterhalb der Kerze vom Freitag und nehmen als Kursziel das Pivot-Hoch vom 23. Juli bei 40.26 USD ins Visier. Wir erreichen damit ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2.1. Falls ich der Kurs vor dem Triggern noch etwas stabilisiert, könnten wir den Stopp Loss eventuell noch enger setzen.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in TWTR.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/twitter-twtr-schiesst-die-twitter-aktie-im-us-wahlkampf-nach-oben/