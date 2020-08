02.08.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarkt gab in der letzten Woche in EUR um -1,7% nach. Die Mehrzahl der Leitindizes notierte schwächer. Auch der Schwellenländerindex fiel in EUR um -1,1%. Die US-Berichtssaison verlief in der letzten Woche positiv. Die wichtigen Technologiewerte Apple und Amazon berichteten hervorragende Ergebnis- se (siehe weiter vorne). Die große Mehrheit der Unternehmen (ca. 80%) lieferte bisher positive Überraschungen bei den berichteten Ge- winnen. Das ...

