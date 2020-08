Der Kalendermonat Juli ist vorüber und hat nach einem starken Ausflug in den 13.000er-Bereich diese Gewinne wieder komplett abgegeben. Was führte dazu und welche Marken sind für den Start in den August wichtig? Negative Handelswoche macht Juli-Gewinne wett Die ersten Handelstage der Woche standen unter dem Motto "Richtungssuche". Vor allem wenn man sich den Schlusskurs anschaute, gab es nahezu keine Abweichungen. Montag 0,00 Prozent, Dienstag 0,03 ...

