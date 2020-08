EURUSD steht in der Rally vor einer möglichen Korrektur. Auch AUDUSD und EURCAD warten am Widerstand nach dynamischen Bewegungen mit Kursrückgängen auf. EURUSD in der Rally vor möglicher Korrektur Tickmill-Analyse: EURUSD mit neuem Jahreshoch EURUSD wurde in seiner Rally vom Zwischentief bei 1,11700 USD durch alle Widerstände hinweg im Hoch bis auf 1,19088 USD getragen. Mit Blick auf den längeren Zeithorizont hat die FX-Paarung Raum für weitere Zuwächse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...