Die Nasa-Astronauten Douglas Hurley und Robert Behnken befinden sich an Bord der Raumkapsel Crew Dragon auf dem Rückweg zur Erde. Der Abdockvorgang von der ISS hatte problemlos geklappt. Am Sonntagabend soll die Crew Dragon im Atlantik wassern. Nach zwei Monaten im All an Bord der internationalen Raumstation ISS endet die Mission der Nasa-Astronauten Hurley und Behnken am heutigen Abend gegen 20:42 Uhr MEZ. In der Nacht zu Sonntag gegen 1:30 Uhr MEZ hatte sich die von Elon Musks SpaceX entwickelte Raumkapsel Crew Dragon in 400 Kilometern Höhe erfolgreich von der ISS abgedockt. SpaceX bestätigte den Vorgang auf dem Kurznachrichtendienst...

