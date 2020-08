FRANKFURT (Dow Jones)--Morphosys hat für eines ihrer Produkte die Zulassungsgenehmigung von der US-Arzneimittelaufsicht FDA erhalten. Wie das Biotech-Unternehmen aus Planegg bei München am Wochenende mitteilte, hat die US-Behörde Monjuvi(R)(Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit nicht anderweitig spezifiziertem rezidiviertem oder refraktärem diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL), einschließlich durch niedergradiges Lymphom bedingtes DLBCL, die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation (autologous stem cell transplant, ASCT) in Frage kommen, zugelassen.

Monjuvi, das ein humanisierter, Fc-modifizierter, zytolytischer, gegen CD19-gerichteter, monoklonaler Antikörper sei, wurde im Rahmen eines beschleunigten Zulassungsverfahrens von der FDA genehmigt. Es soll bald in den USA erhältlich sein und wird dort mit dem Partner Incyte gemeinsam vermarktet.

Kontakt zu Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mod

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2020 08:27 ET (12:27 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.