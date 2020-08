Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") gab heute die Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2020 (Quartal zum 30. Juni 2020) bekannt. Auf der Grundlage der Ergebnisse des ersten Quartals bestätigt das Unternehmen die Prognosen des Managements und erhöht den ausgewiesenen Betriebsgewinn und den ausgewiesenen Reingewinn für das Gesamtjahr. Das Unternehmen gab auch kürzliche Aktualisierungen seiner F&E-Pipeline bekannt und unterstrich seine F&E-Dynamik mit sieben potenziellen Zulassungsanträgen für neue Medikamente, die für die nächsten 12 Monate geplant sind.

Das zugrunde liegende Umsatzwachstum betrug 0,9 gegenüber dem Vorjahr. Die fünf Hauptgeschäftsbereiche von Takeda, die 83 des Umsatzes ausmachen, erzielten ein zugrunde liegendes Umsatzwachstum von 6 %, und seine 14 globalen Marken mit einem gemeldeten Umsatz von insgesamt 308,0 Milliarden JPY verzeichneten ein zugrunde liegendes Umsatzwachstum von 20

Der ausgewiesene Umsatz belief sich auf 801,9 Milliarden JPY, wobei der Einfluss von Fremdwährungen und Veräußerungen zu einem Rückgang von 5,6 gegenüber dem Vorjahr führte

Der Kernbetriebsgewinn 1 betrug 280,9 Milliarden JPY, wobei die Kernbetriebsgewinnmarge dank Kostensynergien und OPEX-Effizienz bei 35,0 lag

betrug 280,9 Milliarden JPY, wobei die Kernbetriebsgewinnmarge dank Kostensynergien und OPEX-Effizienz bei 35,0 lag Der ausgewiesene Betriebsgewinn stieg beträchtlich, um 270 auf 167,3 Milliarden JPY, bedingt durch niedrigere Aufwendungen für die Bilanzierung des Erwerbs und die Integration; der ausgewiesene Reingewinn erhöhte sich von 7,0 Milliarden JPY im Vorjahr auf 82,5 Milliarden JPY 2

Der ausgewiesene operative Cashflow stieg um 21 auf 145,9 Milliarden JPY; der freie Cashflow von 146,3 Milliarden JPY entspricht einem Anstieg von 64 gegenüber dem Vorjahr

Die robuste Cash-Generierung ermöglichte einen weiteren Schuldenabbau auf das 3,7-Fache der Nettoverschuldung/des bereinigten EBITDA, was einen starken Fortschritt gegenüber dem 4,7-Fachen Ende März 2019 darstellt

Takeda erhöhte seine Prognose für den ausgewiesenen Betriebsgewinn für das GJ2020 von 355 Milliarden JPY auf 395 Milliarden JPY, für den ausgewiesenen Reingewinn von 60 Milliarden JPY auf 92 Milliarden JPY und für den ausgewiesenen Gewinn je Aktie von 39 JPY auf 59 JPY, um einen im ersten Quartal verbuchten Nettogewinn aus einmaligen Posten widerzuspiegeln

Takeda-Finanzchef Costa Saroukos kommentierte:

"Takeda hat im ersten Quartal solide Ergebnisse erzielt, selbst in einer Zeit großer Herausforderungen für unsere Mitarbeiter, für die Patienten und für die Gemeinden, denen wir auf der ganzen Welt dienen. Die Leistung unserer globalen Marken und Hauptgeschäftsbereiche zeigt die Qualität unseres Produktportfolios und die widerstandsfähige Nachfrage nach Medikamenten zur Behandlung schwerer chronischer oder lebensbedrohlicher Erkrankungen. Zu den Höhepunkten des ersten Quartals zählten ENTYVIO mit einem außergewöhnlichen zugrunde liegenden Wachstum von 26 %, TAKHZYRO mit einem zugrunde liegenden Wachstum von 66 und Immunglobulin mit einem starken zugrunde liegenden Wachstum von 30 %.

"Auch unsere F&E-Pipeline gewinnt an Schwung, wobei in den nächsten 12 Monaten sieben potenzielle Zulassungsanträge für ein neues Medikament in Welle 1 sowie weitere Expansionen unserer globalen Marken angestrebt werden. Darüber hinaus machen wir Fortschritte bei verschiedenen Bemühungen um die Entwicklung potenzieller Therapien für Patienten, die durch ernsthafte Komplikationen von COVID-19 gefährdet sind.

"Takeda hat die finanzielle Stärke, die unseren Erfolg untermauert, mit einem zugrunde liegenden Ertragswachstum und einem starken zugrunde liegenden Wachstum des Kernbetriebsgewinns, der Margen und des Cashflows aufrechterhalten. Wir machen weiterhin stetige Fortschritte auf dem Weg zu unseren Zielen in Bezug auf Entschuldung und Veräußerungen und sind weiterhin zuversichtlich in Bezug auf Takedas Wachstumsdynamik für das Gesamtjahr und in Bezug auf Möglichkeiten zur mittelfristigen Wachstumsbeschleunigung."

Pipeline-Update: Dynamik in unserem dynamischen F&E-Wachstumsmotor

Takeda hat einen Forschungs- und Entwicklungsmotor von Weltklasse aufgebaut, der unsere internen Forschungskapazitäten nutzt und gleichzeitig aktiv mit innovativen Ökosystemen auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, um Wissenschaft in hochinnovative Medikamente umzusetzen. Die wichtigsten Triebkräfte für die gezielte Einführung neuer Produkte sind die 12 einzigartigen neuen molekularen Einheiten (New Molecular Entities, NME) in Welle 1, die mehrere potenzielle Best-in-Class-/ First-in-Class-Therapien repräsentieren, die bis zum GJ2024 auf den Markt gebracht werden sollen und deren potenzielle Spitzenumsätze insgesamt mehr als 10 Milliarden USD betragen könnten.

Mit sieben potenziellen NME-Zulassungsanträgen in Welle 1 in den nächsten 12 Monaten sowie weiteren Expansionen unserer globalen Marken nimmt die Dynamik unseres F&E-Wachstumsmotors zu.

In der Onkologie wurde pevonedistat von der US-Arzneimittelzulassungsbehörde (US Food and Drug Administration, FDA) für die Behandlung von Patienten mit myelodysplastischen Syndromen mit höherem Risiko (HR-MDS) als bahnbrechende Therapie ausgewiesen. Pevonedistat könnte die erste neuartige Therapie seit über einem Jahrzehnt für HR-MDS und Patienten mit akuter myeloischer Leukämie sein, für die Standardtherapien nicht geeignet sind.

Wir freuen uns über das mittelfristige transformative Potenzial einer Reihe unserer wichtigsten Forschungs- und Entwicklungsprogramme, darunter:

In der Onkologie: TAK-007 für die Behandlung hämatologischer Malignome auf ambulanter Basis, mit ermutigenden Phase-1/2-Daten und einer laufenden Erweiterung der Kohorte für eine für nächstes Jahr geplante Zulassungsstudie und einer möglichen Zulassung im GJ2023

In den Neurowissenschaften wurde der erste Patient in eine Phase-2-Studie mit TAK-994 zur Behandlung von Narkolepsie Typ 1 aufgenommen, die möglicherweise im GJ2024 genehmigt wird

Fortschritte bei der Erweiterung unserer globalen Marken im ersten Quartal schlossen Folgendes ein:

Die Zulassung von ALUNBRIG für die Erstlinienbehandlung von ALK+ bei fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) in den USA.

Die Zulassung von ADCETRIS in der EU für die Erstlinienbehandlung des systemischen anaplastischen großzelligen Lymphoms (sALCL) und von ADCETRIS in China für rezidivierte/refraktäre CD-30+-Lymphome

Zu den NME-Anmeldungen in Welle 1, die für die nächsten 12 Monate angestrebt werden, gehören TAK-721, TAK-609, CoVIg-19, TAK-003, Mobocertinib, Pevonedistat und Maribavir:

TAK-721 ist auf dem besten Weg, der erste von der FDA zugelassene Wirkstoff zur Behandlung eosinophiler Ösophagitis zu sein

TAK-609 befindet sich in der Vorbereitungsphase für einen US-NDA-Antrag für das Hunter-Syndrom mit kognitiver Beeinträchtigung

Es wird erwartet, dass CoVIg-19 in den kommenden Wochen eine zulassungsrelevante Studie bei Patienten mit COVID-19 beginnen wird

TAK-003 ist auf dem Weg zur Einreichung eines Zulassungsantrags für einen Dengue-Impfstoff in einer Reihe von endemischen Ländern in Asien und Lateinamerika

Mobocertinib (TAK-788) hat das Potenzial, einen neuen Behandlungsstandard für eine Untergruppe von Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) mit EGFR-Exon-20-Insertionen zu setzen

Pevonedistat (TAK-924) hat das Potenzial, die erste neuartige HR-MDS-Therapie seit über einem Jahrzehnt zu sein; die Ergebnisse der Phase-3-Studie PANTHER für HR-MDS werden in der zweiten Hälfte des GJ2020 erwartet

Maribavir (TAK-620) hat das Potenzial, die erste zugelassene Behandlung für Patienten mit einer posttransplantierten Infektion mit dem Zytomegalievirus (CMV) seit über einem Jahrzehnt zu sein

Die CoVIg-19-Plasma-Allianz setzte die Entwicklung einer potenziellen, nicht markengebundenen Hyperimmunglobulin-Therapie (H-Ig) für COVID-19 fort. Die Herstellung der ersten Charge von CoVIg-19 wurde im Mai in Takedas Produktionsstätte in Georgia, USA, aufgenommen und ist bereit für den Versand an die Studienzentren.

Darüber hinaus evaluiert Takeda die Neupositionierung weiterer interner Therapien (Iicatibant und Lanadelumab) und Prüfpräparate (TAK-981 und TAK-671) und erforscht gleichzeitig neue Ansätze.

FINANZIELLE UND GESCHÄFTLICHE HIGHLIGHTS Ergebnisse für das erste Quartal des GJ2020 bis zum 30. Juni 2020 [1],[2],[3] (Milliarden Yen, außer

Prozentsätze und Beträge pro

Aktie) AUSGEWIESEN KERN ZUGRUNDELIEGEND Q1 GJ2020 vs. VORJAHR Q1 GJ2020 vs. VORJAHR Umsätze 801,9 -5,6 801,9 -5,6 +0,9 Betriebsgewinn 167,3 +270,4 280,9 -0,7 +11,2 Marge 20,9 +15,5 pp 35,0 +1,7 pp 34,7 Nettogewinn 82,5 +1.077,2 190,6 -3,9 Gewinn je Aktie (JPY) 53 Yen +48 Yen 122 Yen -5 Yen +8,7 Betrieblicher Cashflow 145,9 +20,8 Freier Cashflow 146,3 +64,0 1 Das zugrundeliegende Wachstum vergleicht zwei Perioden (Quartale oder Jahre) von Finanzergebnissen auf einer gemeinsamen Basis und wird vom Management zur Bewertung des Unternehmens herangezogen. Diese Finanzergebnisse werden auf einer konstanten Währungsbasis berechnet und schließen die Auswirkungen von Veräußerungen sowie andere ungewöhnliche Beträge, nicht wiederkehrende Posten oder Posten, die unabhängig von unserer laufenden Geschäftstätigkeit sind, aus. 2 Der Kernbetriebsgewinn stellt den Reingewinn dar, bereinigt um Einkommenssteueraufwendungen, den Anteil am Gewinn oder Verlust von Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden, Finanzaufwendungen und -erträge, sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge, Amortisation und Wertminderungsaufwendungen für erworbene immaterielle Vermögenswerte und andere Posten, die nicht mit Takedas Kerngeschäft in Zusammenhang stehen, wie z. B. Auswirkungen der Erwerbsmethode und transaktionsbezogene Kosten. 3 Weitere Informationen zu bestimmten Non-IFRS-Maßnahmen von Takeda sind auf Takedas Investor-Relations-Website unter https://www.takeda.com/investors/reports/quarterly-announcements/ zu finden

Takeda erzielte im ersten Quartal des GJ2020 eine solide Leistung:

Takeda begann das Geschäftsjahr mit einem zugrundeliegenden Umsatzwachstum von 0,9 %, was mit der Gesamtjahresprognose eines "Wachstums im niedrigen einstelligen Bereich" und mit dem Ziel einer mittelfristigen Wachstumsbeschleunigung übereinstimmt. Der ausgewiesene Umsatz wurde durch Wechselkurseffekte und Veräußerungen beeinflusst und ging im Jahresvergleich um 5,6 zurück

Wir erzielten im Jahresvergleich einen Anstieg des ausgewiesenen Betriebsgewinns auf 167,3 Milliarden JPY und einen Anstieg des ausgewiesenen Reingewinns auf 82,5 Milliarden JPY, verglichen mit 7,0 Milliarden JPY im gleichen Zeitraum des Vorjahres 3 . Dies ist auf die Auswirkungen der Aufwendungen für die Erwerbsmethode im vorangegangenen Geschäftsjahr und auf die im Vergleich zum Vorjahr erheblich niedrigeren Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme von Shire zurückzuführen, da wir den größten Teil des Integrationsprozesses erfolgreich abgeschlossen haben

. Dies ist auf die Auswirkungen der Aufwendungen für die Erwerbsmethode im vorangegangenen Geschäftsjahr und auf die im Vergleich zum Vorjahr erheblich niedrigeren Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme von Shire zurückzuführen, da wir den größten Teil des Integrationsprozesses erfolgreich abgeschlossen haben Der Kernbetriebsgewinn von 280,9 Milliarden JPY ging im Jahresvergleich um 0,7 zurück, da die OPEX-Verbesserungen einschließlich der Kostensynergien die negativen Auswirkungen von Wechselkurs- und Veräußerungseffekten nicht vollständig ausgleichen konnten. Die Kernbetriebsgewinnmarge betrug 35,0

Die zugrundeliegende Kernbetriebsgewinnmarge, die um die Auswirkungen von Wechselkurs- und Veräußerungseffekten bereinigt ist, wuchs stark auf 34,7 %. Wir sind auf dem besten Weg, unser Ziel von Mitte der 30er-Prozente innerhalb des GJ2021-2023 zu erreichen

Betriebliche Effizienz und Kosteneinsparungen unterstützten die Margenleistung, und wir sind auf dem besten Weg, bis zum Ende des GJ2021 unsere angestrebte jährliche Durchlaufrate von 2,3 Milliarden USD an Kostensynergien zu erreichen

Takeda baut seine Verschuldung rasch ab, mit einem Verhältnis Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von 3,7x am Ende des ersten Quartals, gegenüber 3,8x im März 2020 und 4,7x im März 2019; wir sind auf Kurs, unser mittelfristiges Ziel des Schuldenabbaus von 2x innerhalb des GJ2021-GJ2023 zu erreichen

Gleichzeitig mit der Investition in vielversprechende F&E-Programme und effizientes Pipeline-Wachstum und der Rückführung von Barmitteln an die Aktionäre durch Dividenden hält Takeda weiterhin einen starken Cashflow aufrecht. Der ausgewiesene Cashflow aus dem operativen Geschäft in Höhe von 145,9 Milliarden JPY entspricht einer Steigerung von 21 gegenüber dem Vorjahr, während der freie Cashflow in Höhe von 146,3 Milliarden JPY im gleichen Zeitraum um 64 zunahm

Takeda macht weiterhin Fortschritte beim Abbau von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten im Rahmen seines 10 Milliarden USD schweren Veräußerungsprogramms. Seit April 2019 wurden sechs Transaktionen im Wert von bis zu 8 Milliarden USD angekündigt, darunter drei Transaktionen im Wert von bis zu 6 Milliarden USD, die bereits abgeschlossen sind

Darüber hinaus planen wir, im GJ2020 durch den Verkauf von Immobilien und marktfähigen Wertpapieren mehr als 700 Millionen USD an zusätzlichen Barmitteln freizusetzen

Die fünf Hauptgeschäftsbereiche von Takeda (Gastroenterologie, seltene Krankheiten, aus Plasma gewonnene Therapien, Onkologie, Neurowissenschaften) mit einem ausgewiesenen Umsatz von 662,0 Milliarden JPY, der 83 des Gesamtumsatzes des ersten Quartals ausmacht, lieferten im Jahresvergleich ein zugrunde liegendes Umsatzwachstum von 6 %. Unsere 14 globalen Marken mit einem ausgewiesenen Gesamtumsatz von 308,0 Milliarden JPY erzielten im Vergleich zum Ergebnis des ersten Quartals des letzten Jahres einen starken Anstieg des zugrunde liegenden Umsatzwachstums um 20 %.

Zu den Höhepunkten:

Unser Bereich Gastroenterologie verzeichnete ein außergewöhnliches Wachstum, da ENTYVIO seinen Anteil an Patienten ausbaut und neue Märkte auf der ganzen Welt erschließt. Im Bereich der seltenen Krankheiten steigen die Umsätze von TAKHZYRO, da das Wirkungsprofil das Unternehmen als führende Option zur Erweiterung des Marktes für die Prophylaxe des hereditären Angioödems positioniert; und die PDT-Immunologie erzielte ein starkes Wachstum, das durch die Nachfrage nach GAMMAGARD-Flüssigkeiten in den USA und subkutanen IG weltweit angetrieben wurde

Die gemeldeten Einnahmen und die zugrundeliegenden Einnahmenwachstumsraten für namhafte Beitragszahler im ersten Quartal des GJ2020 beinhalten: ENTYVIO 101,2 Milliarden JPY +26 (Gastroenterologie); TAKHZYRO 23,2 Milliarden JPY +66 (Seltene Krankheiten); ALUNBRIG 2,0 Milliarden JPY +26 (Onkologie) NINLARO JPY 22,9 Milliarden +31 (Onkologie) Immunglobulin 85,1 Milliarden JPY 30 (PDT-Immunologie)



Unser PDT-Immunologie-Geschäftsbereich erzielte einen ausgewiesenen Umsatz von 105,3 Milliarden JPY, was einer Verbesserung des zugrunde liegenden Umsatzwachstums um 19 gegenüber dem Vorjahr entspricht



Der Bereich Neurologie meldete einen Umsatz von 106,9 Milliarden JPY, ein zugrunde liegender Umsatzrückgang von 1 gegenüber dem Vorjahr, da die COVID-19-bedingten Restriktionen im Zusammenhang mit dem Heimaufenthalt die Patientenbesuche und die nachfolgenden Diagnosen für VYVANSE erheblich reduzierten; TRINTELLIX erzielte weitere Marktanteilsgewinne auf dem US-Markt

GJ2020-LEITLINIE Aktualisierung der berichteten Gesamtjahresprognose; Kern- und zugrundeliegende Leitlinien unverändert (in Milliarden Yen) GJ2020 VORRANGIGER FORECAST (Mai 2020) GJ2020 AKTUALISIERTER FORECAST (Juli 2020) zugrundeliegend (Vorgaben der Geschäftsleitung) UNVERÄNDERT SEIT MAI 2020 Umsätze 3.250,0 3.250,0 Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich Ausgewiesener Betriebsgewinn 355,0 395,0 Kernbetriebsergebnis 984,0 984,0 Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich Kernbetriebsgewinnmarge 30,3 30,3 unterer 30 %-Bereich Berichteter Nettogewinn 60,0 92,0 Ausgewiesener Gewinn je Aktie (Yen) 39 59 Kerngewinn je Aktie (Yen) 420 420 unterer Zehnerbereich Jahresdividende je Aktie (Yen) 180 180

Takeda hat eine starke Wachstumsdynamik auf dem Weg in das GJ2020 und das Potenzial für ein beschleunigtes zugrunde liegendes Wachstum und das Erreichen einer zugrunde liegenden Kerngewinnmarge in der Mitte der 30er-Prozente auf mittlere Sicht.

Die Kern- und Basisprognosen für das GJ2020 bleiben unverändert. Takeda hat seinen ausgewiesenen Betriebsgewinn, den ausgewiesenen Nettogewinn und die EPS-Prognose für das GJ2020 aufgrund des positiven Nettoeffekts einmaliger Posten, die im ersten Quartal des GJ2020 verbucht wurden, angehoben: ein Anstieg um ca. 60 Milliarden JPY aufgrund der Entscheidung der Europäischen Kommission, Takeda von der Verpflichtung zur Veräußerung des SHP647 zu entbinden; und ein negativer Wert von ca. Auswirkungen in Höhe von ca. 20 Milliarden JPY aufgrund der Neubewertung des finanziellen Vermögenswertes mit bedingter Gegenleistung zum geschätzten Marktwert im Zusammenhang mit potenziellen Meilensteineinnahmen von Xiidraals Folge der Rücknahme des Antrags auf Marktzulassung in Europa durch Novartis.

Schlüsselannahmen der Prognose für das GJ2020:

Die Prognosen des Unternehmens spiegeln die Erwartungen des Managements hinsichtlich einer anhaltenden Geschäftsdynamik in den fünf Hauptgeschäftsbereichen von Takeda, des zugrunde liegenden Umsatzwachstums unserer 14 globalen Marken und der beschleunigten Realisierung von Kostensynergien wider.

Die Prognosen für das GJ2020 spiegeln auch die folgenden Hauptannahmen wider, darunter (i) dass es innerhalb des GJ2020 keinen zusätzlichen 505(b)2 Konkurrenten für subkutane VELCADE in den USA geben wird; (ii) keine Auswirkungen möglicher weiterer Veräußerungen über das hinaus, was Takeda bereits bekannt gegeben hat; und (iii) die aktuellen Erwartungen des Managements bezüglich COVID-19.

Bislang hat die weltweite Ausbreitung der neuartigen Coronavirus-Infektionskrankheit (COVID-19) keine wesentlichen Auswirkungen auf die Finanzergebnisse von Takeda gehabt, trotz der verschiedenen Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit, wie in Takedas heute veröffentlichtem Schnellbericht für das am 30. Juni 2020 endende Quartal detailliert beschrieben. Basierend auf aktuell verfügbaren Informationen geht Takeda davon aus, dass sich COVID-19 nicht wesentlich auf die Finanzergebnisse für GJ2020 auswirken wird. Takedas Prognose für GJ2020 spiegelt diese Annahme wider. Dennoch ist die COVID-19-Situation weiterhin äußerst unbeständig. Zukünftige COVID-19-bedingte Entwicklungen im GJ2020, einschließlich neuer oder zusätzlicher COVID-19-Ausbrüche und weiterer bzw. verlängerter Lockdowns, Auffoderungen zu Hause zu bleiben oder behördlichen Maßnahmen in wichtigen Märkten, könnten weitere oder schwerwiegendere Geschäftsunterbrechungen für Takeda bedeuten. Das umschließt eine rückläufige Nachfrage nach Takedas Produkten, Probleme mit der Lieferkette oder erhebliche Verzögerungen der klinischen Studienprogramme. Sollten diese Ereignisse eintreten, könnten sie zusätzliche Auswirkungen auf Takedas Geschäfts-, Betriebsergebnis oder Finanzlage haben und zu erheblichen Abweichungen von Takedas GJ2020-Prognose führen.

Weitere Einzelheiten zu Takedas Q1-GJ2020-Ergebnissen und andere Finanzinformationen finden Sie unter https://www.takeda.com/investors/reports/quarterly-announcements/

Über Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO: 4502 NYSE: TAK) ist ein weltweit agierender, wertebasierter, führender Konzern mit Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung im biopharmazeutischen Bereich mit Hauptsitz in Japan. Das Unternehmen sieht seinen Auftrag darin, Patienten eine bessere Gesundheit und eine positivere Zukunft zu ermöglichen, indem es aus wissenschaftlicher Forschung höchst innovative Medikamente gewinnt. Die Anstrengungen von Takeda im Bereich Forschung und Entwicklung konzentrieren sich auf vier Therapiegebiete: Onkologie, seltene Krankheiten, Neurowissenschaften und Gastroenterologie (GI). Wir investieren auch gezielt Teile unseres Forschungs- und Entwicklungsbudgets in plasmabasierte Therapien und Impfstoffe. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung höchst innovativer Medikamente, die dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen effizient zu verbessern. Dazu eröffnen wir neue Behandlungsoptionen und nutzen unseren verbesserten synergiebetonten Forschungs- und Entwicklungsbereich und unsere gemeinsamen Fähigkeiten zur Schaffung einer robusten, auf unterschiedlichen Modalitäten beruhenden Pipeline. Unsere Mitarbeiter setzen sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein und arbeiten im Gesundheitswesen in etwa 80 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.takeda.com.

Wichtiger Hinweis

In diesem Hinweis bezieht sich "Pressemitteilung" auf dieses Dokument, auf jegliche mündliche Bekanntgabe, alle Fragen- und Antwortsitzungen und alle schriftlichen Materialien oder Gespräche, die von Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") zu dieser Mitteilung verteilt bzw. geführt wurden. Diese Pressemitteilung (einschließlich mündlicher Mitteilungen oder Frage- und Antwortrunden in diesem Zusammenhang) ist nicht als Angebot, Einladung oder Aufforderung zum Kauf oder sonstigen Erwerb, zur Zeichnung, zum Austausch, Verkauf oder zur sonstigen Veräußerung von Wertpapieren gedacht, stellt nichts dergleichen dar und ist keine Aufforderung für eine Entscheidung oder Genehmigung in irgendeiner Gerichtsbarkeit. Über diese Pressemitteilung werden der Öffentlichkeit keine Aktien oder sonstigen Wertpapiere angeboten. In den Vereinigten Staaten dürfen ohne Registrierung nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder einer Ausnahme davon keine Wertpapiere angeboten werden. Diese Pressemitteilung wird (zusammen mit jeglichen weiteren Informationen, die dem Empfänger bereitgestellt werden können) unter der Bedingung herausgegeben, dass sie für den Empfänger nur zur Information gedacht ist (und nicht für die Bewertung einer Investition, Übernahme, Veräußerung oder sonstigen Transaktion). Jegliches Nichteinhalten dieser Einschränkungen kann einen Verstoß gegen die jeweiligen Wertpapiergesetze darstellen.

Die Unternehmen, an denen Takeda direkt oder indirekt Beteiligungen besitzt, sind eigenständige Einheiten. In dieser Pressemitteilung wird zur Vereinfachung gelegentlich "Takeda" erwähnt, wenn es um Takeda oder seine Tochtergesellschaften allgemein geht. Ebenso sind mit den Wörtern "wir", "uns" und "unser" Tochtergesellschaften allgemein oder Menschen, die für diese arbeiten, gemeint. Diese Begriffe werden auch verwendet, wenn es nicht sinnvoll ist, das/die jeweilige/-n Unternehmen zu benennen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung und jegliches in Verbindung mit dieser Pressemitteilung verbreitete Material enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, Ansichten oder Meinungen zu den zukünftigen Geschäften, zur zukünftigen Position und den Ergebnissen der Geschäftstätigkeiten von Takeda, darunter Schätzungen, Prognosen, Ziele und Pläne für Takeda. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten häufig u. a. Begriffe wie "anstreben", "planen", "glauben", "hoffen", "weiterhin", "erwarten", "vorhaben", "beabsichtigen", "sicherstellen", "werden", "eventuell", "sollte", "würde", "könnte", "davon ausgehen", "schätzen", "prognostizieren" oder ähnliche Begriffe oder deren Negationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen zu zahlreichen wichtigen Faktoren, einschließlich der folgenden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht wurden: die wirtschaftlichen Umstände von Takedas globalen Geschäftstätigkeiten, einschließlich der allgemeinen Wirtschaftslage in Japan und den Vereinigten Staaten; Wettbewerbsdruck und verwandte Entwicklungen; Änderung der geltenden Gesetze und Vorschriften; der Erfolg oder Misserfolg von Produktentwicklungsprogrammen; Entscheidungen von Regulierungsbehörden und ihr Zeitpunkt; Zins- und Wechselkursschwankungen; Behauptungen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Wirksamkeit vermarkteter Produkte oder Produktkandidaten; die Auswirkungen von Gesundheitskrisen, wie die neuartige Coronavirus-Pandemie, auf Takeda, seine Kunden und Lieferanten, einschließlich ausländischer Regierungen in Ländern, in denen Takeda tätig ist, oder andere seiner Geschäftsbereiche; Zeitpunkt und Auswirkung von Post-Merger-Integration mit übernommenen Unternehmen; die Fähigkeit, Vermögenswerte zu veräußern, die nicht zum Kerngeschäft von Takeda gehören und der Zeitpunkt solcher Veräußerungen; und andere Faktoren, die in Takedas aktuellem Jahresbericht auf Form 20-F und in Takedas anderen Berichten bestimmt wurden, die bei der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) eingereicht wurden und auf https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings und www.sec.gov verfügbar sind. Takeda übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder andere getroffene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich oder börsenrechtlich vorgeschrieben. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse, und die Ergebnisse und Aussagen von Takeda in dieser Pressemitteilung weisen eventuell nicht auf Takedas zukünftige Ergebnisse hin und sind keine Schätzung, Prognose oder Vorhersage dazu.

Finanzielle Messgrößen außerhalb der internationalen Rechnungslegungsvorschriften (IFRS)

Diese Pressemitteilung sowie im Zusammenhang damit veröffentlichte Materialien enthalten bestimmte finanzielle IFRS-Messgrößen, die nicht im Einklang mit den internationalen Rechnungslegungsvorschriften vorgelegt werden (International Financial Reporting Standards, "IFRS"), darunter Basisertrag, Kernbetriebsgewinn, Basiskernbetriebsgewinn, Kernreingewinn, Basis-Kernreingewinn, Basis-Kernertrag je Aktie, Nettoverschuldung, EBITDA, Berichtigtes EBITDA und Barmittelzufluss der Geschäftstätigkeit. Die Takeda Leitung beurteilt die Ergebnisse und trifft Entscheidungen zum Betrieb und zu Investitionen. Dazu werden IFRS- und nicht-IFRS-Messgrößen verwendet, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind. Diese nicht-IFRS-Messgrößen schließen bestimmte Einnahmen sowie Posten aus dem Kosten- und Kapitalfluss aus, die in den am besten vergleichbaren, gemäß IFRS dargestellten Messgrößen enthalten sind oder anders als diese berechnet werden. Durch Einschluss dieser nicht-IFRS-Messgrößen beabsichtigt die Unternehmensleitung, Investoren zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen, um damit die Leistung, Kernergebnisse und zugrundeliegenden Trends von Takeda zu analysieren. Die nicht-IFRS-Messgrößen von Takeda werden nicht gemäß IFRS aufbereitet. Diese nicht-IFRS-Messgrößen sollten als Ergänzung, nicht als Ersatz für die gemäß IFRS aufbereiteten Messgrößen betrachtet werden (wir bezeichnen diese manchmal als "berichtete" Messgrößen). Anleger sind angehalten, die Abstimmung der finanziellen nicht-IFRS-Messgrößen gegenüber den am direktesten vergleichbaren IFRS-Messgrößen zu prüfen.

Weitere Informationen zu bestimmten Nicht-IFRS-Maßnahmen von Takeda sind auf Takedas Investor-Relations-Website unter https://www.takeda.com/investors/reports/quarterly-announcements/ zu finden

Medizinische Informationen

Diese Pressemitteilung enthält Informationen über Produkte, die eventuell nicht in jedem Land oder möglicherweise unter verschiedenen Markennamen, für unterschiedliche Indikationen, in verschiedenen Dosierungen oder in unterschiedlichen Stärken erhältlich sind. Nichts, was in dieser Mitteilung enthalten ist, darf als Aufforderung, Angebot oder Werbung für verschreibungspflichtige Medikamente gelten, inklusive in der Entwicklung befindlicher Medikamente.

Finanzinformationen

Die Finanzberichte von Takeda werden im Einklang mit den (International Financial Reporting Standards, "IFRS") erstellt. Die Einnahmen von Shire plc ("Shire"), die in der Vergangenheit von Shire gemäß den in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen ("U.S. GAAP") ausgewiesen wurden, wurden ohne wesentliche Unterschiede mit den IFRS in Einklang gebracht.

1 Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Definitionen ab Seite 3 dieser Pressemitteilung und in Takedas Finanzberichten.

2 Im GJ2019 schloss Takeda die Kaufpreiszuordnung für die im Rahmen der Shire-Übernahme erworbenen Vermögenswerte und die übernommenen Verbindlichkeiten ab. Dementsprechend wurden die PL-Abschlüsse für das GJ2019 Q1 rückwirkend angepasst.

3 Im GJ2019 schloss Takeda die Kaufpreiszuordnung für die im Rahmen der Shire-Übernahme erworbenen Vermögenswerte und die übernommenen Verbindlichkeiten ab. Dementsprechend wurden die PL-Abschlüsse für das GJ2019 Q1 rückwirkend angepasst.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200802005044/de/

Contacts:

Investorenbeziehungen:

Takashi Okubo

takashi.okubo@takeda.com

+81 (0)3 3278 2306



Ansprechpartner Medien:

Japanische Medien

Kazumi Kobayashi

kazumi.kobayashi@takeda.com

+81 (0) 3 3278 2095



Medien außerhalb Japans

Holly Campbell

holly.campbell@takeda.com

+1 480 213 8368