Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit hat davor gewarnt, pauschal an harten Corona-Auflagen festzuhalten. "Das pauschale Nein - es kann nicht gelockert werden - ist zu wenig", sagte er in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen" unter Bezug auf Äußerungen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU).



Schmidt-Chanasit warnte, "die Proteste können sich noch verschärfen". Der Virologe kritisierte einen Mangel an Kreativität beim Umgang mit der Pandemie. So könnten etwa die Wünsche junger Menschen nicht dauerhaft ignoriert werden: Es sei besser, Jugendliche "unter Auflagen und mit den technischen Möglichkeiten" feiern zu lassen. "Besser hier als in Bulgarien."



Die Diskussion sei derzeit zu sehr auf die Tests von Urlaubsrückkehrern verengt: "Wir fokussieren uns auf Urlaubsrückkehrer. Wir müssen uns aber um Schulen und Kitas und Altenheime kümmern."

