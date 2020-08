Noch nie in der deutschen Nachkriegsgeschichte ist die Wirtschaftsleistung so stark eingebrochen wie im zweiten Vierteljahr "Die Wirtschaft ist in bespielloser Weise abgestürzt. Sie hat sich aber im Coronatal gefangen und klettert nun wieder aufwärts, ohne bislang die alte Höhe erreicht zu haben", kommentiert ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser die Zahlen des Statistischen Bundesamts. "Aufs Gesamtjahr gerechnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...