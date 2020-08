Jeden Montagmorgen berichtet t3n-Chefredakteur Luca Caracciolo über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um Garmins Krisenkommunikation, das große Gezerre um Tiktok in den USA, Bäume als Wertanlage und wie ihr im Büro gesünder essen könnt. Fitnesstracking ist für viele Sportler heute so selbstverständlich wie das Amen in der Kirche. Für Profis sowieso, aber auch Hobbysportler nutzen die Daten, um das Training zu verbessern oder sich auf einen Wettkampf vorzubereiten. Blöd nur, wenn der Datenstrom plötzlich versiegt. So geschehen in der vergangenen Woche, als die entsprechenden Dienste von Garmin nicht mehr funktionierten - und das...

