The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.08.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.08.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CA05565QCK28 BP CAPITAL MARK. 2020 MTN BD00 BON CAD NCA XFRA CA13644ZAX56 CAN.PAC.RAILWAY 2039 MTN BD00 BON CAD NCA XFRA CA39138CAF38 GREAT-WEST LIFECO 2039 BD00 BON CAD NCA XFRA DE000A1X3LD1 NIEDERS.SCH.A.13/20 A.835 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1J626 DZ BANK IS.C109 14/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH3552 HCOB ZS 1 13/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH40K2 HCOB ZS 18 15/20 BD00 BON EUR NCA XFRA US00182FAX42 ANZ NZ(ITL)(LD) 15/20 MTN BD00 BON USD NCA XFRA CA21053ZAK09 ENBRIDGE 2026 MTN BD01 BON CAD NCA A5QD XFRA US00507UAS06 ALLERGAN FNDG 15/25 BD01 BON USD NCA XFRA US22003BAH96 CORPORATE OFF.PROP. 2024 BD01 BON USD NCA XFRA XS1272154565 ROYAL BK CDA 15/20 FLRMTN BD01 BON EUR NCA XFRA CA078149DV00 BELL CDA 2031 BD02 BON CAD NCA XFRA CA21053ZAN48 ENBRIDGE 2027 MTN BD02 BON CAD NCA XFRA CA21053ZAW47 ENBRIDGE 2028 MTN BD02 BON CAD NCA XFRA CA80928BAC06 SCOTIABK CAP.TR. 2056 FLR BD02 BON CAD NCA XFRA CA87971MAS22 TELUS CORP. 2043 BD02 BON CAD NCA XFRA US247916AD13 DENBURY RESOURCES 2022 BD02 BON USD NCA XFRA US458204AP96 INTELSAT LUX. 13/21 BD02 BON USD NCA E5B3 XFRA AU3CB0155620 EIB EUR. INV.BK 10/20 BD03 BON AUD N