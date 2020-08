FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSYBJ XFRA IE00B6YX5M31 SPDR BL.BA.EO H.Y.B.U.ETF 0.875 EURSYBI XFRA IE00B7MXFZ59 SPDR B.B.EM I.L.L.B.UETF 0.853 EURUBU3 XFRA IE00B77D4428 UBS I.-MSCI USA U.E. ADDL 0.484 EURUBU5 XFRA IE00B78JSG98 UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL 0.792 EURUBU7 XFRA IE00B7KQ7B66 UBS(I)-MSCI WOR. U.E.ADDL 0.415 EURUBU9 XFRA IE00B7K93397 UBS(I.)ETF-SP500 U.E.ADDL 0.332 EURUEFF XFRA LU0721552544 UBS-BB.US1-3YTB.UETF DLAD 0.131 EURUEFI XFRA LU0721552973 UBS-BB.US710Y.TBUETF DLAD 0.294 EURUEFR XFRA LU0721553864 UBS-ETF-BB E.A.LC UE EOAD 0.403 EURSYBD XFRA IE00BC7GZW19 SPDR B.B.0-3Y.E.C.B.UETF 0.040 EURSYBF XFRA IE00BC7GZX26 SPDR B.B.0-3Y.US C.B.UETF 0.546 EURSYBW XFRA IE00BC7GZJ81 SPDR B.B.1-3Y.US T.B.UETF 0.310 EURSYBS XFRA IE00B4694Z11 SPDR B.B.LS C.B.U.ETF 0.859 EURSYBG XFRA IE00B3W74078 SPDR BL.BA.UK GILT UETF 0.351 EURSYBL XFRA IE00B6YX5L24 SPDR BL.BA.15+Y.GILT UETF 0.401 EURSYB5 XFRA IE00B6YX5K17 SPDR B.B.1-5Y.GILT UETF 0.121 EUR4UBK XFRA IE00BJXT3B87 UBSIETFMSUSSCRS ADLD 0.022 EURUBUM XFRA IE00BMP3HG27 UBS I.ETF-DL G.SEL.DIV.AD 0.151 EURUEF5 XFRA LU1048313891 UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL 0.086 EURSYBK XFRA IE00B99FL386 SPDR B.B.0-5Y.US HYB UETF 1.104 EURZPRA XFRA IE00B9KNR336 SPDR S+P P.AS.DIV.ARI.ETF 0.691 EURZPRG XFRA IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF 0.238 EURZPR5 XFRA IE00BP46NG52 SPDR I.B.0-5YEM DL G.BD D 0.360 EURUEF7 XFRA LU1048314949 UBS-BBUSLC1-5YUETF ADL 0.159 EURUEF6 XFRA LU1048314196 UBS-BBEALC1-5Y.UETF AEO 0.037 EURUEF9 XFRA LU1048316647 UBS-B.B.US L.C.UETF ADL 0.220 EURSYBQ XFRA IE00BCBJF711 SPDR B.B.0-5Y.LS C.B.UE 0.324 EURFRCJ XFRA LU1230561679 UBS-ETF-MSCI JAP.S.R.ADYN 0.160 EURUEFS XFRA LU1324516050 UBS-BB.DL EM.S.UETF ADDL 0.231 EURSYBZ XFRA IE00B43QJJ40 SPDR BL.BA.GL.AG.BD U.ETF 0.183 EURUBUR XFRA IE00BX7RQY03 UBS(I)-F.MSCI US.L.V.ADDL 0.175 EURUBUS XFRA IE00BX7RR706 UBS(I)-F.MSCI US.P.V.ADDL 0.186 EURUBUT XFRA IE00BX7RRJ27 UBS(I)-FA.MSCI US.QU.ADDL 0.142 EURUIMY XFRA LU1215454460 UBS-ETF-FA.MS.EMU LV EOAD 0.226 EURUIMZ XFRA LU1215452928 UBS-ETF-FA.MS.EMU PV EOAD 0.307 EUR