FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSEAA XFRA LU1645385839 UBS-JPM US EM D.BD1-5ADDL 0.223 EURSPYV XFRA IE00B6YX5B26 SPDR S+P EM.MA.DIV.AR.ETF 0.223 EURUEFD XFRA LU0671493277 UBS-ETF-MSCI EMU S.C.EOAD 0.914 EURSYBU XFRA IE00B459R192 SPDR BL.BA.US AG.BD U.ETF 1.096 EURSYBT XFRA IE00B44CND37 SPDR B.B.US TREAS.BD UETF 0.778 EURSYBA XFRA IE00B41RYL63 SPDR BL.BA.EO AG.BD U.ETF 0.167 EURSYBC XFRA IE00B3T9LM79 SPDR BL.BA.EO CO.BD U.ETF 0.258 EURSYBB XFRA IE00B3S5XW04 SPDR BL.BA.EO GO.BD U.ETF 0.053 EURSYBM XFRA IE00B4613386 SPDR B.B.EM.LOC.BD UETF D 1.005 EURUIMT XFRA LU0629460832 UBS-ETF-MSCI PAC.S.R.DLAD 0.538 EURUIMR XFRA LU0629460675 UBS E.-MSCI EMU S.R.EOAD 1.422 EURUIMP XFRA LU0629460089 UBS ETF-MSCI USA S.R.ADDL 0.561 EURUIMM XFRA LU0629459743 UBS-ETF-MSCI WLD.S.R.DLAD 0.697 EURV1L XFRA US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP.DL-,01 0.827 EURMWZ XFRA US59156R1086 METLIFE INC. DL-,01 0.388 EURBVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.002 EUREW2 XFRA US27579R1041 EAST WEST BANCORP DL-,001 0.232 EURCAO XFRA US2058871029 CONAGRA BRANDS INC. DL 5 0.179 EUR3HJ XFRA SG1W27938677 LIPPO MALLS IND.RET.TRUST 0.001 EURIZB XFRA SG1M91002014 UTD. OVERS. INSUR. SD 1 0.052 EURADG XFRA NL0000888691 AMG ADVANC.METAL.GR.EO-02 0.100 EURMSPA XFRA MA0000011488 ITISSALAT AL-MA. INH.DH 6 0.503 EURUIMI XFRA LU0480132876 UBS-ETF-MSCI EM.MKTS DLAD 0.747 EURUIMD XFRA LU0446734526 UBS-ETF-MSCI PAC.X.J DLAD 0.520 EURUIME XFRA LU0446734369 UBS-ETF-MSCI EMU VAL.EOAD 0.630 EURUIMA XFRA LU0446734104 UBS-ETF-MSCI EUROPE EOAD 0.857 EURUIM7 XFRA LU0340285161 UBS-ETF-MSCI WORLD DLAD 1.496 EURUIM4 XFRA LU0147308422 UBS-ETF-MSCI EMU EOAD 1.523 EURUIM3 XFRA LU0136242590 UBS-ETF FTSE 100UETF LSAD 1.064 EURUIM5 XFRA LU0136240974 UBS-ETF-MSCI JAPAN YNAD 0.382 EURUIM6 XFRA LU0136234654 UBS-MSCI USA U.E. DLAD 1.580 EURUIM1 XFRA LU0136234068 UBS-EURO STOXX50UETF EOAD 0.524 EURSMB XFRA DE0007218901 SCHWAELBCHEN MOLKERE.O.N. 0.600 EURFUK XFRA BMG3685C1029 FUJIKON INDS HLDGS HD-,10 0.003 EUR37W XFRA US2946001011 EQUITRANS MIDSTREAM 0.127 EUR