Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hielt sich am Freitag die meiste Zeit im positiven Bereich. Kurz vor Handelsschluss sackte er dann jedoch ab und ging ein halbes Prozent schwächer aus dem Handel. Damit summiert sich der Wochenverlust des Leitindex auf rund vier Prozent. Marktidee: Amazon. Die Aktie von Amazon bewegt sich in einem intakten mittel- und langfristigen Aufwärtstrend. Im März hatte sie einen dynamischen Kursaufschwung erlebt, der sie bis auf ein am 13. Juli verzeichnetes Rekordhoch bei 3.344 US-Dollar befördert hatte. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen sprang der Wert am Freitag über die korrektive Abwärtstrendlinie bis an den Widerstand des letzten Zwischenhochs, wo Gewinnmitnahmen einsetzten.