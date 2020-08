Die Wiener Börse dürfte sich am Montag im Eröffnungshandel kaum bewegen. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn einen prozentuell unveränderten Handelsauftakt. Die europäischen Leitbörsen waren etwas höher indiziert.Der heimische Aktienmarkt hat sich zuletzt in einer anhaltenden Abwärtsbewegung befunden. Am Freitag hatte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...