BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Einreiseerlaubnis für Rückkehrer aus Risikogebieten von einem negativen Corona-Test abhängig machen. Es müsse das Ziel sein, "dass wir gemeinsam in Europa ganz grundsätzlich sagen, wer aus Drittstaaten, aus Risikogebieten einreist, der muss vor der Einreise einen Test machen, der negativ ist", sagte Spahn im ARD-Morgenmagazin. Dies müsse genauso verlangt werden wie etwa ein Visum an der europäischen Grenze. Ein solcher Schritt müsse "mittelfristig" erfolgen, "und das heißt in den nächsten Wochen".

Unterdessen gibt es Zweifel in der Regierung an der lückenlosen Durchsetzbarkeit der bislang von Spahn geplanten Testpflicht für Rückkehrer in Deutschland. "Es wird an den Landesgrenzen keine lückenlosen Tests geben", sagte der Parlamentarische Staatssekretärs im Bundesinnenministerium, Stephan Mayer (CSU), in einem Video-Interview der Bild-Zeitung. Denn: "Wir wollen nicht zu China werden. Wir wollen kein Polizeistaat werden." Es gehe dabei auch um Eigenverantwortung der Menschen: "Man muss der Ehrlichkeit halber deutlich machen: Es wird kein System geben, das staatlicherseits verordnet wird und uns zu 100 Prozent von einem weiteren Eintrag des Virus aus dem Ausland befreit und schützt." Die Leute müssten selber mitmachen.

