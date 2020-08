In internationalen Klimaabkommen hat die Bundesrepublik sich verpflichtet, bis 2050 "klimaneutral" zu sein. Bis dahin muss also die Industrie, insbesondere Stahl- und Zementwerke und ähnliche, die Produktion entsprechend umstellen, die Verkehrsflotte zu Land, zu Wasser und in der Luft nur noch klimaneutral betrieben und Häuser beheizt werden, will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...