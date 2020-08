Protocube Reply, das auf die Erstellung virtueller Umgebungen spezialisierte Unternehmen der Reply Gruppe, stellt seine Lösung für virtuelle interaktive Showrooms für die Virtualisierung von Umgebungen und Produkten für B2C und B2B zur Verfügung.

Durch das Potenzial der 3D-Technologie ermöglicht die Lösung eine effektive digitale Umsetzung von Objekten und Veranstaltungen, bei denen traditionell eine physische Interaktion erforderlich ist wie z.B. Ausstellungsräume, Messen und Konsumgüter. Sie zielt darauf ab, auf die neuen Bedürfnisse und Geschäftsformen von Unternehmen und Kunden zu reagieren, die vom COVID-19-Ausbruch am stärksten betroffen waren.

Der Virtuelle Interaktive Showroom richtet sich insbesondere an Betreiber und Akteure der Messebranche, da er eine hohe Kapazität im Umgang mit Kunden und Besuchern (Einkäufer, Einzelhändler, Endkunden) erzeugen kann. Die Lösung ermöglicht das einfache Erkunden virtueller Umgebungen entweder selbständig oder mit Remote-Unterstützung -, physische Erfahrungen wie das Einkaufen in Ausstellungsräumen oder die Teilnahme an Veranstaltungen und Messen.

Die Lösung bietet zahlreiche Funktionen wie die Erstellung virtueller 3D- oder Fotoumgebungen, die Navigation von Mobiltelefonen oder Desktop-Browsern aus, Video-Chat-Dienste mit der Möglichkeit des Cobrowsing, die Verwaltung von Logins und Terminen, die Echtzeit-Visualisierung von 3D- und AR-Produkten sowie Produkt-Wunschlisten.

Die Einführung der Virtual Interactive Showroom-Lösung hat kürzlich das Bsamply Tradeshow-Projekt ermöglicht: die erste volldigitale Textilmesse in Italien, an der die wichtigsten Textillieferanten Italiens teilnehmen werden.

PROTOCUBE REPLY

Protocube Reply ist auf die Erstellung und Verwaltung von 3D-Ressourcen spezialisiert und bietet spezialisierte Produkte und Dienstleistungen im Bereich 3D-Druck und Additive Manufacturing. Unter Verwendung einiger der fortschrittlichsten Technologien, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind, entwickelt Protocube Reply 3D-Inhalte und Anwendungen, die dazu dienen, die verschiedenen Phasen der Produktentwicklung zu optimieren und die Vorteile der 3D-Visualisierung im Kommunikations- und Marketingbereich zu nutzen.

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist auf die Entwicklung und Einführung von Lösungen auf Basis neuer Kommunikationskanäle und digitaler Medien spezialisiert. Mit seinem Netzwerk aus hochspezialisierten Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die auf den neuen Paradigmen wie Big Data, Cloud-Computing, den Digitalen Medien und dem Internet der Dinge basieren. Reply bietet Beratung, Systemintegration und digitale Dienstleistungen für Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistung, Finanzunternehmen und Versicherungen sowie in der öffentlichen Verwaltung. www.reply.com

