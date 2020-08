BERLIN (Dow Jones)--Die Kommunen haben massive Kritik am Land Berlin und seinen Umgang der Corona-Demonstration vom Wochenende geübt. "Ich verstehe nicht, warum Berlin nicht viel schärfere Auflagen für die Demonstration erlassen hat", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, bei einem Videointerview der Bild-Zeitung. Bei allem, was man sehe, etwa an Negativbeispielen von feiernden Jugendlichen, gehe es immer um Berlin - "aber Berlin ist nicht Deutschland", so Landsberg.

Die Union hat eine Wiederholung derartiger Großdemonstrationen grundsätzlich in Frage gestellt. "Solche Demonstrationen sind eine Gefahr für die Allgemeinheit", sagte Unions-Innenexperte Armin Schuster der Rheinischen Post. Nach seiner Einschätzung wäre es verhältnismäßig, die Versammlungen "nur noch unter sehr viel strengeren Auflagen oder gar nicht mehr zu genehmigen". Der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer erklärte, er habe "überhaupt kein Verständnis dafür", wie sich ein Großteil der Demonstranten verhalten habe.

Bereits am Wochenende hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) strengere Strafen für Verstöße gegen die Corona-Regeln gefordert. "Wer andere absichtlich gefährdet, muss damit rechnen, dass dies für ihn gravierende Folgen hat", sagte Altmaier der Nachrichtenagentur dpa. "Wir dürfen den gerade beginnenden Aufschwung nicht dadurch gefährden, dass wir einen erneuten Anstieg der Infektionen hinnehmen." Das Fehlverhalten einiger weniger müsse wirksamer als bisher unterbunden und in Infektions- und Ausbruchsfällen geahndet werden. "Das schließt Bußgelder und Strafen mit ein, wenn es sich um Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit handelt", sagte der CDU-Politiker.

Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) warnte davor, Demonstrationen zu verbieten. Deutschland sei ein demokratisches Land und habe auch Grundrechte, sagte er im Deutschlandfunk. Nicht nachvollziehbar sei aber ein Verhalten, das eine Provokation gegenüber dem Rest der Bevölkerung darstelle. "Auch auf Demonstrationen müssen die Corona-Bedingungen eingehalten werden", so Laumann.

Dagegen zeigte Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) Verständnis für die Anti-Corona-Demonstranten. "Wenn Menschen das Gefühl haben, sie müssen Maßnahmen nachvollziehen, die sie selbst in ihrem eigenen Wirkungsfeld nicht für vernünftig halten, dann sagen Menschen: Das mache ich nicht mehr, ich wehre mich dagegen", sagte der stellvertretende FDP-Chef in einem Videointerview der Bild-Zeitung. "Die Politik hat versäumt, den Menschen genau zu erklären, was eigentlich das Ziel der gesamten Maßnahmen ist."

Bei der sogenannten "Versammlung der Freiheit" trafen sich am Samstag laut Polizei rund 20.000 Gegner der Corona-Maßnahmen in Berlin, darunter auch Impfgegner und Corona-Leugner. Teilweise wurden die Auflagen zum Schutz vor der Pandemie bewusst missachtet.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2020 03:01 ET (07:01 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.