Das Fürstentum Liechtenstein hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg von einem sehr armen Agrarstaat zu einem Land mit enormem Wohlstand und hoher volkswirtschaftlicher Leistungsfähigkeit entwickelt. Mit fast 41.000 ist die Zahl der Arbeitsplätze höher als jene der Einwohner. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten sind dabei Grenzgänger aus den beiden Nachbarstaaten Österreich und Schweiz. Liechtenstein ist im Ausland oftmals nur durch seinen Finanzplatz bekannt. In der Tat weist Liechtensteins Wirtschaft einen hohen Anteil an Finanzdienstleistungen auf. Im Jahr 2017 machten die Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 11% der nationalen Bruttowertschöpfung aus und damit mehr als doppelt so viel wie im EU-Durchschnitt. Inklusive der ...

