Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenstart bleibt es am Primärmarkt ruhig, so die Analysten der Helaba.Am Mittwoch versteigere die Bundesfinanzagentur eine Obligation mit Laufzeit bis Oktober 2025. Der Anstieg der Risikoaversion in den letzten Handelstagen habe die Rendite zweijähriger Bundeswertpapiere auf -0,72% sinken lassen. Damit sei die Unterstützung bei -0,7% unterschritten. Die 2J-Renditedifferenz zwischen US-Titeln und dem deutschen Pendant weise seit Anfang April eine trendlose Marktverfassung auf. Solange das Damoklesschwert über der wirtschaftlichen Entwicklung in den USA und der Eurozone liege, dürfte sich daran nichts ändern. Der Spread liege momentan bei 83 Basispunkten. (03.08.2020/alc/a/a) ...

