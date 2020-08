Ein Deal, der die Bilanz von Nordex deutlich aufpolieren dürfte, schießt die Aktie am Montag kräftig nach oben. Denn d Windkraftanlagen-Hersteller will sein Projektportfolio aus Wind- und Solaranlagen in Europa an RWE verkaufen - zu einem Top-Preis.Vereinbart sei ein Verkaufspreis von 402,5 Millionen Euro in bar, teilte das SDAX-Unternehmen am Freitag mit. Dabei gehe es um 2,6 Gigawatt Windkapazität, ...

