Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX startet in grün in die neue Handelswoche. Vergangene Woche hatte der Leitindex noch einen Wochenverlust hingelegt. Positive Daten aus China stützten den Markt am Montag. Im Lauf der Woche geht der Fokus wieder auf die Berichtssaison. Aus dem DAX legen unter anderem die Allianz, BMW, Münchener Rück, Siemens, Bayer und Infineon ihre Quartalszahlen vor.