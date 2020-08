Siemens Healthineers will seine Krebsforschung durch den Kauf des US-Konzerns Varian für 16,4 Milliarden Dollar ausbauen. Es ist die bisher größte Übernahme in der Geschichte des Unternehmens und könnte den Aufstieg in den DAX ermöglichen. Die Varian-Aktionäre, die der Übernahme ebenfalls noch zustimmen müssen, sollen 177,50 Dollar je Aktie erhalten. Das ist in etwa ein Viertel mehr als die Anteile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...