Für den Einzelhandel waren die zurückliegenden sechs Monate eine Herausforderung. Jetzt erholt sich das Immobiliensegment allerdings wieder - vor allem, weil der Bereich Nahversorgung den Flächenumsatz antreibt.Der Corona-Lockdown hat den Einzelhandel schwer getroffen. Im zweiten Quartal, das zeigt der Einzelhandelsmarktüberblick des Immobiliendienstleisters Jones Lang LaSalle (JLL), waren demzufolge Umsatzrückgänge zu verzeichnen, die bis jetzt nachwirken. Dennoch, so die Immobilienexperten, erhole sich der Markt jetzt langsam wieder. Der Stand zum Ende des ersten Halbjahres: Der Flächenumsatz verlor rund 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr und fiel damit auf 191.900 Quadratmeter. Die Anzahl der Anmietungen lag bei 383, was einem Rückgang von nahezu einem Drittel im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 entspricht. "Diese Werte liegen aber immer noch über denen, die während der Finanzkrise 2008/09 zu verzeichnen waren", erläutert Dirk Wichner, Head of Retail Leasing JLL Germany. "Zudem registrieren wir wieder eine steigende Nachfrage nach Verkaufsflächen. Auch wenn viele Händler und Gastronomen noch herausfordernde Monate vor sich haben, gibt es Licht am Ende des Tunnels."

