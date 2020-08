LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in britischen Industrieunternehmen hat sich im Juli etwas weniger als erwartet aufgehellt. Der vom Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg von 50,1 Punkten im Vormonat auf 53,3 Punkte, wie Markit am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte.



In einer ersten Schätzung war noch ein Anstieg auf 53,6 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt eine Bestätigung der Erstschätzung erwartet. Die Belastungen durch die Corona-Krise hatten den Indikator im April noch auf ein Rekordtief von 32,6 Punkte fallen lassen.



Der Indikator signalisiert im Juli wieder merkliches Wirtschaftswachstum. Werte über 50 Punkte deuten auf eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität hin./jsl/jkr/jha/

