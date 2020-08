Wien (www.anleihencheck.de) - Mehr Orthodoxie wirkt stützend für die HUF (Ungarischer Forint)-Märkte und stärkt unsere leicht optimistische Sicht auf HGBs, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das neue Liquiditätsinstrument (Laufzeit bis zu 5J, ebenfalls seit April) biete lokalen Banken die Möglichkeit, den HGB-Markt zu arbitrieren. Unterstützung für das andere (lange) Ende der Kurve komme von QE, welches diese Woche wieder aufgenommen worden sei. Die MNB betrachte ihr Staatsanleihen-Aufkaufprogramm eher als ein Kriseninstrument, was sinnvoll sei, da man im Falle eines weiteren Schocks etwas Munition übrighaben sollte. So habe man weniger als 1% der gesamten ausstehenden HGB-Anleihen auf den Büchern, was im Vergleich zu den polnischen und kroatischen Zentralbanken gering sei (sie würden mittlerweile rund 15% halten). ...

