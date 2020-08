Koblenz (ots) - Wenn das Füreinander zähltDer erste Ausbildungstag zu Corona-Zeiten: Die wichtigsten Accessoires sind Mundschutz und Desinfektionsmittel und den neuen Kollegen winkt man nur aus der Ferne zu statt eines festen Händedrucks. Dennoch: Ob Ausbildungsberufe, praxisintegrierte oder ausbildungsintegrierte Studiengänge mit Bachelorabschluss - am 3. August starteten 54 Neu-Debekaner in der Koblenzer Hauptverwaltung ins Berufsleben. Für die genossenschaftlich geprägte Unternehmensgruppe ist dies nach wie vor ein besonderes Ereignis mit Tradition: "Gerade in solchen besonderen Zeiten ist es wichtig, das Füreinander zu stärken. Die neuen Azubis werden ab heute Teil einer starken Gemeinschaft - selbstverständlich unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen", sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Brahm, der selbst vor 38 Jahren als Auszubildender bei dem Versicherer begonnen hatte.IchbinDebeka - eine große Gemeinschaft sucht VerstärkungMit rund 1.500 Lehrlingen ist die Debeka nicht nur der größte Ausbilder der Versicherungsbranche, sondern - wie DEUTSCHLAND TEST und FOCUS MONEY bestätigten - auch der beste. Bundesweit beginnen in diesen Tagen ca. 540 junge Menschen ihre Ausbildung bei der Debeka. In der Koblenzer Hauptverwaltung kann man zwei Richtungen einschlagen: entweder eine Lehre oder ein duales Studium. Auch für das Jahr 2021 strebt der Versicherer eine annähernd gleiche Einstellungszahl an. Das Auswahlverfahren ist bereits angelaufen. Informationen finden Interessierte unter www.debeka.de/karriere (http://www.debeka.de/karriere) oder auf Instagram unter IchbinDebeka. Da zeigen Mitarbeiter, was sie mit der Debeka verbindet und was es heißt, Teil einer großen Gemeinschaft zu sein.Pressekontakt:Dr. Gerd BennerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 00Christian ArnsAbteilungsleiter KonzernkommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 22Debeka Krankenversicherungsverein a. G.Debeka Lebensversicherungsverein a. G.56058 KoblenzTelefon (02 61) 4 98 - 11 88Telefax (02 61) 4 98 - 11 11E-Mail presse@debeka.deInternet www.debeka.deOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57398/4668876